Don William sarà il nuovo parroco

Raggiunta da don Germano l'età canonica delle dimissioni il cambio di parroco era atteso: da settembre a guidare le comunità di Bernate Ticino e Casate sarà il 46enne don William Maggioni.

La notizia non è il cambio di parroco, considerato che don Germano Tonon ha raggiunto il limte di età, per diritto canonico, per guidare una parrocchia, ma l'attesa dei cittadini e fedeli di Bernate Ticino e Casate (che dallo scorso febbraio hanno visto tornare a Cassano Magnago anche don Franco Roggiani) era su chi avrebbe guidato le comunità in futuro. La linea della Diocesi di Milano è stata chiara, come spesso avviene di recente, un parroco abbastanza giovane per poter seguire la pastorale cittadina con un occhio anche alla parte giovanile.

"Cari fedeli vi raggiungo con questa lettera per una comunicazione importante da parte del nostra Arcivescovo, sua Ecc. mons. Mario Delpini - la lettera del Vescovo don Luca Raimondi, Vicario Pastorale di Zona - Il prossimo mese di settembre l’Arcivescovo accoglierà le dimissioni per raggiunti limiti di età (secondo il diritto canonico) del vostro parroco don Germano Tonon. Ringrazio di cuore don Germano per il servizio reso alle vostre parrocchie e comunico che, sempre da settembre, egli risiederà nella sua città natale di Rho mettendosi a disposizione per i bisogni ministeriali di quella realtà. Sono certo che saprete come salutarlo e ringraziarlo.

Sempre da settembre, le vostre parrocchie avranno un nuovo parroco: don William Maggioni. Don William, 46 anni, è originario di Vanzago ed è diventato prete nel 2006; attualmente è vicario parrocchiale della comunità pastorale di Limido Comasco.

Accogliamo queste notizie nella preghiera per chi parte e chi arriva, certi che il Signore non farà mai mancare nulla alla sua Chiesa!"

