Sindaci uniti per la sicurezza

La situazione sicurezza sul territorio è tornata ad altissima priorità: furti, rapine e danneggiamenti; i primi cittadini cercano di far fronte comune.

La mattina di sabato 1 febbraio si è tenuta una conferenza stampa per spiegare come i sindaci del Magentino stanno lavorando insieme per affrontare una delle questioni più delicate che in realtà interessa tutti i territori. In rappresentanza del comune di Boffalora presente la Vicesindaco Veronica Parmigiani.

Troppi episodi di criminalità nelle ultime settimane stanno mettendo a dura prova il nostro territorio: furti, rapine e aggressioni persino al Pronto Soccorso dell’ospedale Fornaroli. Per questo, i Sindaci di 13 comuni Magenta, Corbetta, Boffalora, Mesero, Marcallo, Vittuone, Sedriano, Bareggio, Ossona, Robecco sul Naviglio, Arluno, Santo Stefano Ticino e Casorezzo, stanno lavorando insieme per affrontare il problema e cercare soluzioni concrete.

I sindaci hanno stabilito insieme alcune iniziative importanti, prima fra tutte l’incontro con il Prefetto di Milano la prossima settimana cui porteremo richieste concrete.

La sicurezza non ha colore politico ed è una priorità per tutti. Negli ultimi anni i Comuni hanno potenziato videosorveglianza e misure di controllo, ma non basta. Serve la collaborazione di tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!