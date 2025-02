Il Prefetto incontra il Magentino

Uno dei principali argomenti trattati è stata la carenza di personale nelle forze dell’ordine, una problematica che incide sulla capacità di garantire un controllo capillare del territorio.

Nella mattinata del 14 febbraio si è svolto un importante incontro presso la Prefettura di Milano per discutere delle problematiche legate alla sicurezza nel territorio del Magentino. L'incontro, richiesto dalle Amministrazioni comunali della zona, ha visto la partecipazione del Prefetto, del Questore e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, insieme ai rappresentanti istituzionali locali.

Uno dei principali argomenti trattati è stata la carenza di personale nelle forze dell’ordine, una problematica che incide sulla capacità di garantire un controllo capillare del territorio. A tal proposito, è stata accolta con favore la notizia dell'arrivo di 14 nuovi Carabinieri assegnati alla Compagnia di Abbiategrasso, di cui 4 destinati alla Stazione di Magenta. Questo incremento del personale contribuirà a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona, rispondendo alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini e dalle amministrazioni locali.

Un altro tema di rilievo è stato il vincolo di bilancio che limita il potenziamento della Polizia Locale. Le difficoltà economiche impediscono di ampliare adeguatamente il personale e i mezzi a disposizione, rendendo necessario un intervento coordinato tra le istituzioni per trovare soluzioni efficaci.

In questa direzione si inserisce il prossimo passo individuato durante l’incontro: un confronto con ANCI Lombardia e Regione Lombardia per rafforzare la collaborazione e individuare strategie condivise per migliorare la sicurezza del territorio. L'obiettivo è quello di lavorare congiuntamente per superare le criticità esistenti e garantire una maggiore tutela ai cittadini.

L’incontro in Prefettura ha rappresentato un momento di dialogo fondamentale per affrontare le sfide legate alla sicurezza nel Magentino, evidenziando l’impegno delle amministrazioni locali nel ricercare soluzioni concrete e durature per il benessere della comunità.

