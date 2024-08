Arconate rilancia il 'Beer Festival' con i commercianti

L'Amministrazione Comunale propone un format tutto rivisto per la tradizionale Festa della Birra che per questa edizione si svolgerà in collaborazione con gli esercizi commerciali.

Torna la tradizionale 'Festa della Birra' Arconatese che per questa edizione si veste di un format completamente rinnovato. Una tre giorni di buon cibo, ottima musica e tante sorprese, il tutto in una location nuova: piazza Libertà! Si sposta così in centro al paese l'ondata di festa che travolgerà Arconate per chiudere l'estate 2024. Si parte giovedì 29 agosto con il beat italiano anni '60 della band 'I nuovi eroi', venerdì sarà il turno delle cover band anni '80 e '90 con il sound degli 'Echo the Group' e saranno poi gli 'Effettoliga' - tribut band Lagabue a chiudere i tre giorni di festa. Durante le serate i servizio ristor sarà garantito dagli esercizi commerciali che offriranno arrosticini, fritto misto, pizza, porchetta, stinco e tanto altro...

Vietato mancare all'evento Arconatese dell'estate!

