Castano si tinge di rosa

L’appuntamento con “Castano in Rosa 2025” è per venerdì 11 luglio a partire dalle ore 19 in piazza Mazzini

Il centro cittadino è pronto a tingersi di rosa per una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito di comunità. L’appuntamento con “Castano in Rosa 2025” è per venerdì 11 luglio a partire dalle ore 19 in piazza Mazzini, dove si darà il via a una vera e propria festa sotto le stelle. Il programma promette di coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti, con tante attività, stand, spettacoli, sfilate di moda, e naturalmente ottimo cibo e musica dal vivo. A fare da protagonisti saranno le attività commerciali del territorio e le associazioni locali, che daranno vita a un evento dinamico, ricco di energia e partecipazione. “Castano in Rosa” non è solo una serata di intrattenimento, ma anche un’occasione per valorizzare il tessuto sociale ed economico di Castano, rafforzando i legami tra cittadini, negozianti e volontariato. Tutti invitati, quindi, a scendere in piazza con il sorriso e... qualcosa di rosa addosso! La città è pronta a brillare.

