Al via la 'Primavera Arcontese'

Grande attesa per la prima edizione della kermesse ‘Primavera Arconatese’: l’Amministrazione celebra la bella stagione con un calendario ricco di eventi.

Il Comune di Arconate è lieto di presentare l’edizione 2025 della Primavera Arconatese, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso musica, cultura, arte, sport e momenti di riflessione sociale. La manifestazione avrà inizio giovedì 8 maggio e si concluderà venerdì 30 maggio, proponendo numerosi appuntamenti che si svolgeranno in diverse location del paese: auditorium, biblioteca, Centro Pensionati e Palazzo Taverna, oltre che la piazza e le scuole. Si parte con la serata dal titolo “Adolescenza senza filtri”, in calendario giovedì 8 maggio presso l'Auditorium, per proseguire, sabato 10 maggio con il Concerto Jazz a Palazzo Taverna. Si prosegue giovedì 15 maggio alle ore 21.15 presso la biblioteca comunale con l’incontro “Nuvole e arte”, una serata tra parole e immagini guidata da Marcello Mazzoleni. Il giorno successivo, venerdì 16 maggio alle ore 21, il sipario si alza al Teatro di Mesero per lo spettacolo “Imparèm a scultà”, mentre sabato 17 maggio alle ore 20, il piazzale dell’Orologio ospiterà l'evento sportivo 'Losa Experience', giunto alla sua terza edizione.

Domenica 18 maggio alle 16:30, la musica sarà protagonista con il Concerto di Primavera, a cura della Banda S. Cecilia, che porterà armonie e festeggiamenti nel cuore di Arconate. Venerdì 23 maggio alle ore 11, a Palazzo Taverna sarà inaugurata la mostra stART, mentre sabato 24 maggio alle ore 19:30, spazio alla convivialità con la Cena di Primavera in compagnia del Gruppo Folkloristico Arconatese, tra piatti tipici e tradizioni popolari. Domenics 25 maggio alle ore 18:30, l’appuntamento è in Piazza Falcone e Borsellino con un Aperitivo in musica. Il mese si avvia alla conclusione con due momenti dedicati ai giovani e allo sport: giovedì 29 maggio alle ore 21, nel Giardino del Liceo, si terrà la Consegna dei Premi di Studio, mentre venerdì 30 maggio alle 16:30, il Giardino della Scuola Primaria ospiterà la Festa dello Sport, una celebrazione dell’impegno e dello spirito di squadra. “Con questa rassegna – spiega il vice sindaco Fabio Gamba – l’Amministrazione vuole celebrare la primavera, stagione della bellezza e della rinascita. La kermesse, novità assoluta nel panorama cittadino, vuole anticipare quella che sarà poi l’estate arconatese. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni, i gruppi, i volontari e gli istituti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione del programma”.

