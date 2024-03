Avis Cuggiono festeggia 65 anni

L’AVIS di Cuggiono ha scelto di offrire alla cittadinanza uno ‘Stabat’ in musica, quello di Pergolesi, per celebrare il 65esimo anniversario dalla fondazione della sezione nel 1959.

L’immagine massima del dono: Cristo che sulla croce offre sé stesso e sua madre all’umanità, raffigurata nel ‘discepolo amato’ del vangelo di Giovanni. Lo ‘Stabat Mater’, noto testo poetico latino che nella traduzione italiana accompagna la liturgia della Via Crucis (“Chiusa in un dolore atroce, / eri là sotto la croce, / dolce Madre di Gesù”), è anche questo: un’espressione di gratuità totalizzante. Proprio per questo l’AVIS di Cuggiono ha scelto di offrire alla cittadinanza uno ‘Stabat’ in musica, quello di Pergolesi, per celebrare il 65esimo anniversario dalla fondazione della sezione nel 1959. Il concerto si è tenuto lo scorso sabato e ha raccolto un numeroso pubblico nella Basilica di Cuggiono che sì è fatto accompagnare dalla musica del compositore marchigiano eseguita magistralmente dall’ensemble ‘Les arches du roi’ e dai solisti Caminada e Oldani. E gli eventi per celebrare l’anniversario dalla fondazione continuano: domenica 24 sarà inaugurata alle 10, presso la Sala della Mangiatoia di Villa Annoni, la mostra ‘AVIS, la goccia che unisce’, che vedrà esposte alcune opere degli artisti del Gruppo Occhio che mettono a tema proprio ‘il dono’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!