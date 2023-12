Cuggiono si prepara al Natale

Carnet di eventi per la settimana cuggionese che anticipa il Natale. Si parte sabato 16 dicembre.

Carnet di eventi per la settimana cuggionese che anticipa il Natale. Si parte sabato 16 dicembre con lo spettacolo teatrale per bambini ‘Il canto di Natale’ a cura del Polo Culturale Castanese - Palazzo Kuster ore 16. Domenica 17 appuntamento presso la tensostruttura di via Cicogna alle 16 per lo spettacolo dell’oratorio ‘San Francesco e il primo presepe a Cuggiono’ mentre la vigilia di Natale si farà la consueta processione delle lanterne dalle 17.30. La notte di Natale, dopo la messa di mezzanotte, scambio di auguri con il Corpo Musicale S. Cecilia. Chiuderà dicembre la tombolata di Santo Stefano organizzata dal Comitato parrocchiale, alle 16 presso l’oratorio di Castelletto.

