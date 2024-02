Occhio in via Turbighina!

Attenzione... buche e asfalto sconnesso. Beh, neanche a dirlo è l'ormai nota via Turbighina, che collega Turbigo, Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo.

Attenzione... buche e asfalto sconnesso. Beh, neanche a dirlo è l'ormai nota via Turbighina, per meglio intenderci la strada che collega Turbigo, Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo. Sì, perché in quella che una volta era un'arteria viabilistica secondaria e oggi, invece, è una strada sempre più trafficata, passa il tempo, ma le problematiche e le difficoltà, purtroppo, continuano a rimanere sempre le stesse. Percorrerla, infatti, come si dice, è davvero un’impresa e questo, appunto, a causa dei tanti avvallamenti che si incontrano lungo tutto il tragitto. E, allora, ecco periodicamente segnalazioni ai Comuni e agli enti competenti. Chi la utilizza ogni giorno e anche quanti ci transitano magari solo in sporadiche occasioni, insomma, hanno in vari momenti fatto presente le criticità, alcuni, purtroppo, anche constatando in prima persona sui propri mezzi una serie di danni, però fino ad ora poco o nulla sembra cambiato. Certo, per correttezza va detto che, negli anni, qualche lavoro è stato messo in campo, ma giusto il tempo di ultimarli ed ecco che la situazione è tornata come prima. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, dunque, lo potremmo ribattezzare in questo modo, dove a farla da padrona deve essere la massima cautela.

BUCHE E ASFALTO SCONNESSO: E' LA VIA TURBIGHINA



