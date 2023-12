I pacchi 'ASD Ticino'41 i tesserati e ben 20 gli atleti provenienti da diversi paesi della zona: Castano Primo, Cuggiono, Arconate, Turbigo, Bernate, Santo Stefano,.... fino a stasera i pacchi solidali al 'Gigante'.

L’ASD Ticino è una realtà davvero unica e molto stimata nel nostro territorio. Il suo impegno è costante, per aiutare e permettere a ragazzi e adulti diversamente abili di giocare a calcio e nuoto, partecipando a tornei ed iniziative di grande inclusione. In totale sono 41 i tesserati e ben 20 gli atleti provenienti da diversi paesi della zona: Castano Primo, Cuggiono, Arconate, Turbigo, Bernate, Santo Stefano,.... In questo periodo pre-natalizio molti di loro sono impegnati presso ‘Il Gigante’ di Castano Primo per impacchettare regali e raccogliere fondi: dalle 10 alle 19.30 fino al 24 dicembre con alcuni loro associati.

