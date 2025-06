ISIS Bernocchi di Legnano apre le iscrizioni per i Laboratori Orientativi

Le attività, svolte nei laboratori del Bernocchi e condotte dai docenti della scuola con l’aiuto di studenti tutor, sono finalizzate all’orientamento di tutti quei ragazzi che il prossimo anno dovranno scegliere l’indirizzo di studi superiore.

Un’iniziativa pensata soprattutto per i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per aiutarli - insieme alla famiglia- nella scelta dell’indirizzo di studi superiore. I partecipanti potranno cimentarsi, insieme a dei tutor, in attività pratiche proprie dell’ambito di interesse tra quelli presenti in Istituto – meccanica, telecomunicazioni, moda, elettronica ed elettrotecnica o informatica – per testare in prima persona il tipo di didattica che caratterizza i diversi percorsi.

I Laboratori Orientativi si terranno dal 9 al 12 giugno, dalle ore 9 alle ore 11, presso la sede di Via Diaz dell’Istituto Bernocchi a Legnano.

L’iscrizione è molto semplice: sarà necessario scansionare il QR code presente nel volantino e compilare il relativo modulo!

