Un tuffo nella memoria, un viaggio tra i luoghi simbolo del Risorgimento, un’esperienza educativa che unisce passato e presente. È stato tutto questo “Il 4 Giugno dei Bambini”, l’iniziativa che ha visto protagonisti ben 300 alunni delle scuole primarie del territorio, riuniti nella mattinata del 4 giugno 2025 per rivivere — in modo semplice ma coinvolgente — le tappe salienti della celebre Battaglia del 4 Giugno 1859.

Accompagnati dai loro insegnanti e da guide esperte, i bambini hanno percorso un itinerario pensato per farli “entrare” nella storia. Tappe nei luoghi più significativi della battaglia, racconti adatti alla loro età, momenti di riflessione ma anche giochi didattici e drammatizzazioni: ogni attività è stata studiata per stimolare curiosità e consapevolezza. In un clima sereno e partecipato, i piccoli hanno scoperto l’importanza di quella pagina di storia che segnò una svolta decisiva nel processo di unificazione dell’Italia.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con le scuole, le associazioni culturali locali e le istituzioni, ha avuto anche il merito di trasformare una ricorrenza storica in un’occasione di apprendimento attivo. Non una semplice lezione, ma un’esperienza viva, dove la memoria si è fatta racconto e il racconto, emozione condivisa.

“Coltivare la memoria storica fin da piccoli è un dono prezioso per le generazioni future” — ha dichiarato uno degli organizzatori — “e oggi lo abbiamo fatto nel modo più autentico: camminando sui luoghi dove la storia è passata davvero”.

