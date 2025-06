Al 'Milano Film Fest' trionfa la Lombardia

Regione Lombardia apre un nuovo bando per sostenere la scrittura di film, documentari, animazioni e opere seriali. La presentazione dell'assessore Caruso al 'Milano Film Fest'.

In occasione del Milano Film Fest è stato presentato il bando ‘Sviluppo preproduzione 2025’ un’iniziativa dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso che prevede una dotazione di 300.000 euro per la scrittura e la preproduzione di film, documentari, opere seriali e di animazione ambientate in Lombardia o ispirate al contesto Lombardo. Il bando, realizzato in collaborazione con Fondazione Lombardia Film Commission, è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta regionale ed è pronto per essere pubblicato.

Si tratta di un segnale molto forte a sostegno del settore cinematografico, come ha spiegato l’assessore Caruso, infatti, “la Lombardia vuole essere raccontata: il 20% del pubblico cinematografico nazionale è lombardo. È anche a loro che vogliamo parlare, facendo un passo decisivo per sostenere la fase più fragile e cruciale del processo creativo: lo sviluppo e la preproduzione delle opere. È la prima volta che Regione Lombardia interviene su questa fase”.

La Lombardia è il cuore della produzione: qui operano oltre 1.700 imprese attive nell’ambito audiovisivo, per un fatturato vicino ai 2 miliardi di euro l’anno. Un vero e proprio ecosistema, che Caruso stessa in conclusione ha definito “dinamico e competitivo”, un settore che, sempre riportando le parole dell’assessore “contribuisce in modo significativo alla crescita economica, alla valorizzazione del territorio e all’attrattività della regione".

Regione Lombardia rilancia così il suo impegno a favore del cinema: con il contributo a fondo perduto messo a disposizione si possono coprire fino al 50% dei costi ammissibili; parliamo di 30.000 euro per lungometraggi, opere seriali e animazione e fino a 15.000 euro per i documentari. Le spese ammissibili coprono l’acquisizione dei diritti, la scrittura della sceneggiatura, la selezione del cast, il piano di produzione e le prime strategie di marketing. Il bando si affianca all’iniziativa ‘Lombardia per il cinema’, che nel 2023 ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere 19 progetti, tra cui 10 tra lungometraggi e serie e 9 documentari, alcuni dei quali presentati all’81ª Mostra del Cinema di Venezia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!