A Legnano arriva la Notte bianca dei bambini

'Circus Show': la Notte bianca nel centro di Legnano si accende anche per i più piccoli.

Domenica 8 giugno, dalle ore 18, il via alla Notte bianca legnanese per i più piccoli. Per il 2025, il tema sarà quello del circo: spettacoli, numeri, gonfiabili, truccabimbi e tanto altro ancora. La città di Legnano non si addormenta: sono diversi gli spazi che saranno adibiti a festa, a cominciare da Piazza Raoul Achilli, dove sarà posizionato un gonfiabile; poi Piazza San Magno dove sarà installata la postazione animata “Circus Spazio Bimbo” e bambini e ragazzi potranno sperimentare giochi circensi; i tratti di corso Garibaldi e corso Magenta inclusi nella ZTL con intrattenimento itinerante; piazza Europa con la postazione “Mondo bimbi”, dove si troveranno dei gonfiabili; il truccabimbi sarà presente nella parte finale della ZTL di corso Magenta e in Largo Seprio; nella parte iniziale della ZTL di Corso Garibaldi si potranno trovare zucchero filato e bolle di sapone; in via del Gigante sarà posizionato un altro gonfiabile.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Legnano in collaborazione con Confcommercio Legnano e DUC LegnanoOn e non prevede soltanto l’addobbo a festa del centro cittadino, ma anche diverse promozioni pensate apposta per i più piccoli in diversi esercizi pubblici del Centro Città, con offerte speciali e menù dedicati.

Per garantire un sereno svolgimento alla serata, la viabilità del centro di Legnano sarà modificata: alcune strade saranno infatti chiuse al traffico a partire dalle ore 18 fino alla fine dell’evento, tra cui segnaliamo Piazza Raoul Achilli, Piazza Europa, Via Gigante. Nelle stesse sarà istituito il divieto di sosta a partire dalle 16.00. Per raggiungere l’area interessata dalla manifestazione si consiglia di utilizzare i parcheggi pubblici di via Matteotti e il parcheggio sotterraneo delle Gallerie Cantoni accessibile da via Tirinnanzi.

