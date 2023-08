Storico Salumificio Venegoni rilevato dall'imprenditore Agnello

E' ormai notizia certa l'acquisiszione dello storico Salumificio Venegoni da parte dell'imprenditore delle acque minerali Francesco Agnello. Come riportato in una nota da Food Affairs, l'operazione ammonterebbe a quindici milioni di euro. La realtà imprenditoriale boffalorese, che di fatto rappresenta un vero e proprio pezzo di storia del territorio, passa dunque nelle mani dell'imprenditore Agnello, erede di una famiglia imprenditoriale impegnata nel mondo della distribuzione di acque, bibite e bevande.

