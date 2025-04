Abbattimento cinghiali lungo il Naviglio

Intervento tra Bernate e Cuggiono per la ‘peste suina’: eseguita da un pool di professionisti una delle tante operazioni di contenimento.

Continua la sua corsa la ‘peste suina’ che ormai da diverso tempo sta colpendo il nostro territorio e non solo. Lo scorso 25 marzo infatti, in una zona boschiva all’altezza del tratto di Alzaia che collega Bernate Ticino e Castelletto di Cuggiono, è stata eseguita da un pool di professionisti una delle tante operazioni di contenimento. Definita in gergo tecnico ‘Girata’, si tratta di una tecnica di prelievo e abbattimento degli animali individuati attraverso l’utilizzo di cani, durante il giorno e nell’arco complessivo di un paio di ore. La zona d’intervento viene delimitata e bloccata al passaggio di civili per garantirne la sicurezza. “Queste operazioni di contenimento – ha spiegato il Direttore del Parco del Ticino, Claudio De Paola – non sono da annoverare tra le attività consuete di caccia, ma sono eseguite in collaborazione con la Polizia Provinciale e altre figure professionali. Al momento stiamo ulteriormente rafforzando le operazioni per contrastare il diffondersi della peste suina. E’ di fondamentale importanza ricordare che, al pari degli interventi, c’è la collaborazione di chiunque frequenti le zone a rischio, seguendo le indicazioni e adottando comportamenti responsabili. Perché se è vero che il virus non prevede il passaggio animale – uomo, quest’ultimo può fungere però da veicolo di trasmissione”. Sempre in un’ottica di piano di contegno, sabato 29 marzo negli spazi della Riserva La Fagiana, Ismaele Rognoni, Presidente del Parco del Ticino, e Claudio De Paola, direttore del Parco, con il comandante dei Guardiaparco Mirko Mereghetti, si sono riuniti con gli operatori faunistici volontari, per fare il punto sulle azioni in corso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!