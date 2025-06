Boffalora: incendio a un carro fieno, pericolo evitato

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, alla rotonda di via Manzoni, dove un carro di fieno trainato da un trattore ha improvvisamente preso fuoco.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, alla rotonda di via Manzoni, dove un carro di fieno trainato da un trattore ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, si sono propagate rapidamente, minacciando di coinvolgere anche il mezzo agricolo. Determinante l’intervento del nipote dell’agricoltore, che con grande prontezza e sangue freddo è riuscito a staccare il carro dal trattore, evitando così che l’incendio si estendesse al veicolo e causando danni ben peggiori. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Magenta e Inveruno, che hanno domato le fiamme in breve tempo. Fondamentale anche la collaborazione degli agricoltori della zona, accorsi per offrire supporto, e della Polizia Locale di Boffalora, impegnata per diverse ore nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. "Ancora una volta - ha scritto in una nota il Comune - la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine ha dimostrato quanto siano importanti la prontezza, la lucidità e lo spirito di comunità nei momenti di emergenza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!