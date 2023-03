I comuni... 'Ricicloni'!

Legambiente Lombardia ha premiato 133 comuni della Città Metropolitana di Milano che si sono distinti per la gestione efficiente dei rifiuti, e tra di essi alcuni del nostro territorio.

Il Consorzio dei Navigli S.p.A. piazza 13 Comuni nella speciale classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente Lombardia. Dei 133 Comuni della Città Metropolitana Milano soltanto 44 sono stati riconosciuti Rifiuti Free e di questi 13 appartengono alle tre macroaree del Sud Ovest Milanese: Abbiatense, Castanese e Magentino.

È quanto emerge dalla 29ª edizione del Dossier 2023 “Comuni Rifiuti Free – Comuni Ricicloni”, il rapporto di Legambiente Lombardia dei dati 2021 forniti da Arpa Lombardia, attraverso il sistema O.R.S.O. (Osservatori Rifiuti SOvraregionale), che è stato presentato lo scorso 29 marzo a Rho, presso Cascina Triulza, nell’ambito dell’Ecoforum Lombardia.

«Il dossier serve a monitorare le performance delle amministrazioni lombarde nella gestione integrata dei rifiuti. – afferma Carlo Ferrè, presidente del Consorzio dei Navigli S.p.A. – Vedere nella classifica così tanti dei nostri Comuni è un riconoscimento prestigioso per il modello gestionale adottato dalla società, per il lavoro quotidiano svolto dai nostri dipendenti, per il supporto degli amministratori comunali e soprattutto per i cittadini che assumendo comportamenti virtuosi eseguono un corretto smaltimento dei rifiuti permettendoci ogni anno di raggiungere alte percentuali di differenziata».

Il direttore del Consorzio dei Navigli S.p.A. Christian Migliorati spiega che «per entrare nella classifica di Legambiente occorre raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata e avere un residuo secco non superiore a 75kg abitante anno».

Dei 133 Comuni della Città Metropolitana di Milano sono 44 quelli meritevoli di essere classificati come ricicloni e tredici di questi aderenti al Consorzio nel 2021, grazie ai seguenti risultati: Albairate, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Inveruno, Mesero, Ozzero e Vittuone.

Nel Dossier di Legambiente si legge che a livello regionale sono 308 i comuni virtuosi che entrano nella classifica Comuni Rifiuti Free per avere un residuo secco non riciclabile inferiore a 75kg abitante anno e almeno una raccolta differenziata del 65%. Si tratta di percentuali in linea con gli anni precedenti.

