Raccolta rifiuti: nuovo servizio

Continua la fase di assestamento del nuovo servizio di igiene urbana avviato nei 18 Comuni che fanno parte del Consorzio dei Navigli, la società mista pubblico-privato che si occupa di gestione integrata di rifiuti nelle macroaree: Abbiatense, Castanese e Magentino.

Continua la fase di assestamento del nuovo servizio di igiene urbana avviato nei 18 Comuni che fanno parte del Consorzio dei Navigli, la società mista pubblico-privato che si occupa di gestione integrata di rifiuti nelle macroaree: Abbiatense, Castanese e Magentino. Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti domiciliari, avviato il 6 febbraio scorso, dopo la necessaria fase di assestamento, sta progressivamente andando a regime. Inevitabilmente, in qualche Comune, si sono verificati dei momentanei disagi, correlati sostanzialmente alla suddivisione del territorio di ogni Comune in due zone operative (A e B) e alla messa in servizio di nuovi operatori di raccolta. Si tratta di soluzioni progettuali adottate dal Consorzio dei Navigli che, in prospettiva, porteranno a un ulteriore incremento del livello qualitativo delle prestazioni a vantaggio dei cittadini, unitamente alla Segreteria aziendale correlata al Numero Verde dedicato. Il Consorzio dei Navigli, infatti, ha attivato e sta implementando la funzionalità del Numero Verde 800 850 505 che da oggi gestisce direttamente e dell’APP Rifiuto Zero, come canali ufficiali primari per segnalare eventuali disservizi, ricevere risposte, reperire le informazioni sul nuovo servizio di raccolta e altro, questo nell’ottica di ottimizzare la qualità e l’efficacia dell’interazione con gli Utenti e di riscontrare, al contempo, le prescrizioni dell’Autorità di Regolazione ARERA. I 18 Comuni del Consorzio dei Navigli sono: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!