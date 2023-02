Il 'Distretto' incontra i commercianti

Dopo i primi due incontri pubblici (a Cuggiono e Buscate), proseguono gli appuntamenti per presentare le opportunità del 'Distretto del Commercio Alto Milanese'. Questa sera appuntamento ad Inveruno.

Fino a 5.000 euro a fondo perduto per migliorare la proprio attività. L’avvio dei progetti del ‘Distretto del Commercio Alto Milanese’ inizia con la presentazione di una grandissima opportunità per le imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona dei sei comuni coinvolti: Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago.

Il Distretto del Commercio dell’Alto Milanese, istituito nel 2021, comprende 6 Comuni con una popolazione di poco superiore a 40.000 abitanti. Situato a circa 30 Km da Milano e poco più di 20 Km dall’Aeroporto di Malpensa, il territorio del DID si caratterizza per la presenza di risorse ambientali e paesaggistiche (Parco del Ticino, Naviglio Grande, PLIS delle Roggie, Canale Villoresi) e per il ricco patrimonio storico-culturale (Canonica Agostiniana Lateranense e Palazzo Visconti a Bernate Ticino; Parco e Villa Annoni a Cuggiono, Villa Clerici a Castelletto di Cuggiono, Parco e Villa Tanzi Mira ad Inveruno).

A partire da questo giovedì, 2 febbraio, in ognuno dei comuni si terranno degli incontri pubblici per spiegare e approfondire con le attività commerciali locali l’importante opportunità di partecipare al bando per la concessione di contributi a fondo perduto (fino a 5.000 euro per impresa a copertura del 50% delle spese ammissibili). Durante gli incontri verranno presentate anche le iniziative di promozione e rivalutazione territoriale e commerciale per il territorio.

Gli incontri sono i seguenti (è possibile partecipare ad incontri non del proprio comune):

7 febbraio 2023, martedì – ore 21 – INVERUNO – Biblioteca Comunale via Magenta

8 febbraio 2023, mercoledì – ore 21 - ARCONATE - Auditorium pensionati via Montello

9 febbraio 2023, giovedì – ore 21 – BERNATE TICINO – Sala consiliare piazza della pace

16 febbraio 2023, giovedì – ore 21 – MAGNAGO – Sala conferenze via Lambruschini

L’iniziativa del ‘Distretto del Commercio’ Alto Milanese è realizzata con il contributo di Regione Lombardia e con la collaborazione di Camera di Commercio e ConfCommercio.

