Lago d’Iseo Half Marathon 2025: un debutto da record

Vincono il keniano Momanyi e la bresciana Bottarelli. Alta la partecipazione, la 21K bresciana parte forte e promette di crescere. Percorso scorrevole e crono di valore alla prima edizione: Momanyi Vincent e Sara Bottarelli firmano l’albo d’oro sullo sfondo del lago.

Buona la prima! Esordio straordinario per la Lago d’Iseo Half Marathon, in provincia di Brescia è nata una nuova mezza maratona che con 1000 atleti al via oltre a 550 della Family Run. Sulla suggestiva costa del Sebino si è vissuto una importante giornata fatta di sport, natura, socialità, turismo e rafforzando il senso di comunità. La Lago d’Iseo Half Marathon ha mantenuto i proclami della vigilia confermandosi un successo organizzativo e partecipativo.

La gara regina ha visto trionfare l’atleta keniano Vincent Momanyi (Atl. Winner Foligno) con un tempo di 1h06’28”, tra i favoriti della vigilia anche per aver vinto poche settimane fa la Bibione Half Marathon. Secondo posto per l’italo-marocchino Lhoussaine Oukhrid (Asd At Running) in 1h06’47”, mentre è più ampio invece il distacco per il terzo classificato, Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), in 1h10’03”.

Al femminile, vittoria assoluta per Sara Bottarelli (Free-Zone) con 1h15’43”, originaria di Gardone Valtrompia quest'anno è già stata vincitrice anche lei della Bibione Half Marathon oltre che della Sarnico Lovere Run nonché della Brescia Half Marathon a marzo, seguita da Giorgia Venturi (Pod. Ozzanese) in 1h26’15” e Monica Baccanelli (Esc Ssd Srl) in 1h28’56”.

Eventi collaterali: sport per tutte le età lungo le rive del Sebino

Accanto alla prova principale sulla distanza di mezza maratona ufficiale 21,097km, la Lago d’Iseo Half Marathon ha saputo distinguersi anche per la capacità di costruire un programma inclusivo, partecipativo e capace di coinvolgere il territorio, grazie a due eventi collaterali che hanno riscosso grande successo: la Family Run da 7 km e la Kids Mini Run, con oltre 70 bambini protagonisti. La Family Run, disputata su un tracciato panoramico ma alla portata di tutti, ha visto la partecipazione di 550 persone, tra appassionati del running non competitivo, camminatori e famiglie desiderose di vivere un’esperienza all’insegna del benessere e della condivisione. Senza vincoli di età né requisiti atletici, è stata l’occasione perfetta per avvicinare al mondo della corsa anche chi lo fa per puro piacere o per scoprire le bellezze naturali del Sebino. Le iscrizioni, aperte fino a domenica 1° giugno, hanno raccolto grande adesione anche da parte dei numerosi turisti presenti nel fine settimana festivo. Non da meno la Kids Mini Run, svoltasi nel pomeriggio di domenica 1° giugno a Pisogne: un’esplosione di entusiasmo e sorrisi, dove oltre 70 bambini si sono cimentati in brevi percorsi su misura, sotto lo sguardo orgoglioso di genitori e pubblico. Un’iniziativa semplice ma di grande valore, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dello sport e trasmettere loro, fin da subito, i valori fondamentali dell’attività motoria: gioco, impegno, condivisione e divertimento.

Insieme, questi due appuntamenti hanno trasformato la Lago d’Iseo Half Marathon in una vera festa dello sport per tutte le età, capace di lasciare un segno non solo cronometrico, ma anche umano e comunitario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!