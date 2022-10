Un grazie alle aziende del territorio! Con il loro contributo è stato acquistato un nuovo mezzo, per garantire trasporto e assistenza a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni nel territorio castanese affidate a cooperativa Albatros.

La solidarietà è sempre in moto. Anche nella comunità inverunese il sostegno di imprese e cittadini, per le persone con più difficoltà, non si ferma. “Grazie all’iniziativa ‘Solidarietà in movimento’ promossa da Astra Cooperativa Sociale, che prevede il rinnovo della fornitura in comodato gratuito

dell'automezzo ‘Doblò Maxi’ alla cooperativa Albatros abbiamo ora la possibilità di avere un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Il mezzo consegnato quasi 4 fa anni, e sostenuto grazie alle sponsorizzazioni degli imprenditori locali, è attualmente in uso nei servizi rivolti a bambini e ragazzi del territorio (Comunità Diurna ‘Radici’, Comunità Diurna ‘La Locomotiva’, SEM, Progetti Educativi Territoriali’)”.

Il nuovo mezzo sarà fondamentale per garantire trasporto e assistenza a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni nel territorio castanese.

“Ringrazio tutte le attività e imprese che hanno sostenuto questo progetto – spiega Sara Bettinelli – la forza di una comunità si vede anche in queste cose, nel sostenere e aiutare in ogni modo chi è più in difficoltà”.

Si ringrazia per la donazione: P. & E. CONSULTING S.R.L. di Inveruno, BIRRA ONE VISION DI SARA RAFFA di Cuggiono, FARMACIA ARMANDOLA DOTT.SSA PAOLA MOISE di Cuggiono, DMA DI DARIO CARNAGHI di Robecchetto con Induno, MASTER CHEM SRL di Turbigo, FARINA MAURO & FARE’ STEFANO SNC di Gallarate, METELLI SRL di Turbigo, MARTA RENATO SRL di Magnago, GHIRARDINI DI MARIO & MARCO di Cuggiono, AZIENDA AGRICOLA LA CLEMENTINA di Cuggiono, SIM S.R.L. di Cuggiono, INFINITY BAR di Cuggiono, OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI di Castano Primo, EVO CASA MAGNAGO SRL di Magnago, SILMAR di Cuggiono, AUTOTRASPORTI FERRARIO SRL di Inveruno, E. EMME SRL di Inveruno, OSTERIA ALTA di Castelletto di Cuggiono, INDUSTRIE RESINE STAMPATE S.R.L. di Bernate Ticino, NEW AMIPELK S.R.L. di Castano Primo, BRUSATORI SRL di Cuggiono, RCN S.R.L. di Castano Primo, LA RUOTA PIZZERIA RISTORANTE di Castano Primo, SIM.TO.PEL S.R.L. di Castano Primo, MISCI ANGELO S.N.C. di Robecchetto con Induno, TECNOS SRL di Cuggiono, C.E.A. CARRELLI ELEVATORI di Castano Primo, YOKOCARE di Inveruno, ZINCOMETAL S.P.A di Inveruno, STUDIO DENTISTICO DOTT. MARIO ASPESI di Turbigo, FISIOMED di Inveruno, CR IDEE CASA di Inveruno e KOSTPLANT di Inveruno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!