Masterplan: Comuni-Regione-Sea

Comuni del Piano d'Area di Malpensa: incontro con Regione e Sea. "E’ notizia di queste ore, la convocazione ufficiale per lunedì 11 aprile".

Comuni del Piano d'Area di Malpensa: incontro con Regione e Sea. "E’ notizia di queste ore, la convocazione ufficiale per lunedì 11 aprile al fine di confrontarci, appunto, con Regione Lombardia e Sea sul Masterplan di Malpensa 2035, attualmente all’esame della Commissione Ministeriale per l’espressione di parere - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ricordiamo, infatti, che sui Comuni di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello insistono tutte le rotte in atterraggio verso l’aeroporto e in particolare di notte anche i decolli del cargo. L’impatto sulle nostre realtà, pertanto, non è di secondo piano". Un momento, dunque, importante e l'occasione per illustrare le osservazioni congiunte al Masterplan presentate lo scorso dicembre proprio dai 5 Comuni, che vertono essenzialmente su tre punti: la salvaguardia della Brughiera nella sua interezza, habitat unico del sud Europa, che se compromesso genererebbe una infrazione comunitaria, e la cui cura era già addirittura parte delle compensazioni Sea previste da Malpensa 2000; la limitazione almeno dei voli cargo notturni, a maggior ragione in previsione di un più che raddoppiato traffico merci su Malpensa da qui al 2035 che creerebbe sicuramente delle difficoltà ulteriori ai nostri cittadini; il parere negativo all’espansione dell’aeroporto verso sud e quindi verso i Comuni, al di fuori dell’attuale sedime aeroportuale. "Regione Lombardia, Sea ed Enac hanno appena incontrato in separata sede i sindaci della provincia di Varese e dalla stampa apprendiamo di un documento proposto loro per la condivisione che contempla ancora la costruzione dei capannoni cargo nella brughiera - ha concluso il primo cittadino".

Qualora si verificasse da qui al 2035 la previsione di espansione del cargo oltre il 100% del volume già attualmente possibile con costruzioni all’interno dell’attuale confine aeroportuale, Sea sosterrebbe la necessità dell’espansione a sud sulla brughiera, argomentando l’impossibilità di costruire i capannoni nell’area attualmente libera a sud-ovest e all’interno dell’aeroporto, citando un vincolo posto da Enav per la eventuale futura costruzione della famosa Terza Pista che in passato ha incontrato una fermissima opposizione del territorio tutto. E’ su queste argomentazioni che i nostri Comuni si presenteranno all’incontro di lunedì con l’unico obiettivo di difendere come abbiamo sempre fatto , il nostro territorio ed i nostri cittadini. Chiederemo inoltre nelle prossime ore un incontro congiunto al Parco del Ticino ed a tutti i Comuni del CUV poiché riteniamo che si tratti di una questione di territorio da affrontare ed attenzionare con l’intervento e le sensibilità di tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!