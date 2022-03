Masterplan: sindaci in Regione

Masterplan Malpensa 2035: confronto in Regione Lombardia. L'incontro, allora, proprio questo pomeriggio (lunedì 28 marzo), da una parte i sindaci di Castano, Turbigo, Robecchetto, Nosate e Vanzaghello, dall'altra, invece, l'assessore regionale Raffaele Cattaneo. "Un confronto schietto, nel quale abbiamo evidenziato con forza i bisogni e le difficoltà del territorio e l’opportunità di essere convocati ai vari tavoli per poter condividere problematiche, bisogni e sensibilità - ha scritto il primo cittadino castanese, Giuseppe Pignatiello - Abbiamo ottenuto, tra l'altro, un momento di approfondimento alla presenza di SEA ed ENAC che sarà verosimilmente fissato nella prima metà di aprile".

