In Regione per il Masterplan

Da una parte i sindaci dell'ex Piano d'area Malpensa, dall'altra l'assessore regionale Raffaele Cattaneo: un incontro sul Masterplan Malpensa 2035.

Da una parte i sindaci dell'ex Piano d'area Malpensa, dall'altra l'assessore regionale Raffaele Cattaneo: un incontro, in programma lunedì 28 marzo, sul Masterplan Malpensa 2035. "Uno dei temi più importanti su cui l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Turbigo ha tenuto alta l'attenzione è senz'altro questo - ha scritto l'assessore Andrea Azzolini - Un progetto che avrà un impatto importante sul nostro territorio. Mi sono fatto portavoce presso Regione Lombardia e i primi cittadini di Castano, Nosate, Robecchetto e Vanzaghello hanno ottenuto un momento di confronto, appunto, con l'assessore Cattaneo. Avremo finalmente occasione di presentare tutte le nostre condizioni, i nostri dubbi e perplessità. Le analisi del rumore condotte negli anni scorsi hanno dimostrato come, soprattutto nelle ore notturne, i nostri Comuni siano tra quelli più penalizzati dal sorvolo degli aerei da trasporto cargo. Spero che da questo incontro nasca un coinvolgimento attivo delle nostre realtà al fine di far valere gli interessi e la salute della cittadinanza. Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Barbara Mazzali per l’attenzione".

