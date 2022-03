Esercitazione Protezione Civile

I gruppi di Protezione Civile di Arluno, Bareggio, Boffalora, Corbetta, Cornaredo, Magenta, Sedriano, Buscate e Vittuone impegnati in una tre giorni di esercitazioni.

Tre giorni di ricerche, tre giorni impegnativi per mettere in salvo una persona. Ma per fortuna era solo un'esercitazione. "Da venerdì 25 marzo fino a domenica 27 marzo era in corso una esercitazione di Protezione Civile dell’ambito della zona Ovest e Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano denominata 'La tre giorni di Magenta 2022' - spiega Sabina Doniselli - All’esercitazione sono coinvolti i gruppi di Protezione Civile dei Comuni di Arluno, Bareggio, Corbetta, Cornaredo, Magenta, Sedriano, Buscate e Vittuone".

L’esercitazione prevedeva il campo base a Magenta, l'sercitazioen di taglio ed esbosco a Vittuone, l'esercitazione idrogeologica ad Arluno, mentre a Boffalora l'esercitazione di ricerca persona scomparsa e illuminotecnica.

Alle attività è stata coinvolto anche un equipaggio della locale 'Croce Bianca Milano' sezione di Magenta, che seguiva i volontari impegnati su ogni scenario, ed in caso di necessità, sarebbe intervenuto prontamente.

"Queste esercitazioni sono una valida preparazione nella gestione dell’emergenza e sono fondamentali per testare e verificare se piani, procedure e formazione sono adeguati".

