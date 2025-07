"Rispetto delle regole, senza se e senza ma"

"Le regole ci sono, sono chiare e precise e vanno rispettate, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Quello che abbiamo assistito in occasione dell’inaugurazione è tutto fuorché quel rispetto di cui parlavamo".

"Le regole ci sono, sono chiare e precise e vanno rispettate, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Quello che abbiamo assistito in occasione dell’inaugurazione è tutto fuorché quel rispetto di cui parlavamo". Così Castano di Centrodestra dopo il taglio del nastro della sede dell'associazione culturale 'Faizane Madina Castano'. "Punto uno: in quella struttura non è permesso assolutamente pregare, invece è stato sostanzialmente un momento di preghiera. Punto due: citando le dichiarazioni della stessa realtà associative sui vari organi di stampa: ‘La nuova sede sarà luogo di incontro con la cittadinanza, senza limitazioni legate al genere, alla religione, alle idee politiche. Donne e uomini di qualunque fede potranno partecipare alle attività…’. Dov’erano le donne musulmane all’inaugurazione? Nessuna era presente. Punto tre: si è parlato di un luogo aperto e libero a tutti, ma le donne italiane presenti inizialmente non sono state fatte entrare, poi è stato invece detto loro che dovevano stare in un luogo separato. Il compito delle Istituzioni è e sarà quello di vigilare e controllare in maniera costante e con grande attenzione le varie situazioni".

