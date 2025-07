Un pomeriggio alla Malpaga

Un luogo di storia, ricordi, tradizione ed emozioni. E che la festa, allora, abbia inizio! Perché domenica scorsa (29 giugno), alla regia dell’associazione culturale ‘Inventario dei Ricordi’, ecco un pomeriggio insieme sull’aia davanti alla cascina Malpaga. Un appuntamento che ha conquistato giovani, adulti e bambini e che ha visto protagonisti alcuni agricoltori del territorio (e non solo), presenti con i loro prodotti rigorosamente di loro produzione, e alcune associazioni. Un momento per ritrovarsi e stare gli uni con gli altri, tra attività, giochi di una volta e divertimento.

