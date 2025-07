'Faizane Madina': inaugurata la sede

In quella che una volta era una palestra, là in via 26 Febbraio 1945, ecco adesso la sede dell’associazione culturale ‘Faizane Madina Castano Primo’. E domenica scorsa (29 giugno), allora, il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale.

In quella che una volta era una palestra, là in via 26 Febbraio 1945, ecco adesso la sede dell’associazione culturale ‘Faizane Madina Castano Primo’. E domenica scorsa (29 giugno), allora, il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale. “Il nostro obiettivo - dice il presidente e portavoce Naeem Rizwan - è quello di creare un luogo di dialogo e di crescita culturale. Siamo convinti che solo attraverso la conoscenza e la comprensione dei valori che ci accomunano si può progredire e migliorare le condizioni sociali e individuali dei nostri associati”. Una struttura, insomma, che sarà punto di incontro con la cittadinanza e dove verranno, inoltre, promossi corsi, conferenze e momenti di confronto. “Solo attraverso la cultura è possibile il progresso - prosegue - Per questo la sede ospiterà volentieri i rappresentanti della società e della politica di tutti gli orientamenti. Non ci sono barriere e preclusioni. Tutta la cittadinanza e le istituzioni sono invitate e saranno accolte con fratellanza e amicizia. Un grazie particolare alla chiesa di Castano Primo per la sua fraterna vicinanza”.

TAGLIO DEL NASTRO PER LA SEDE DI 'FAIZANE MADINA CASTANO'



