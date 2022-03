Dodici 'Comuni Ricicloni'

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli torna ancora una volta ad essere protagonista piazzando dodici Comuni nello speciale elenco dei 43 'Comuni Ricicloni'.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli torna ancora una volta ad essere protagonista piazzando dodici Comuni nello speciale elenco dei 43 'Comuni Ricicloni' della Città Metropolitana di Milano contenuta nel Dossier 'Comuni Ricicloni Lombardia 2021' di Legambiente. I Comuni Ricicloni sono: Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Mesero, Nosate, Ozzero e Vittuone.

La 28ª edizione della cerimonia di premiazione dei Comuni Ricicloni Lombardi si è svolta lo scorso 10 marzo a Milano, presso Palazzo Reale, nell’ambito della quinta edizione di Ecoforum RifiutiLombardia. L’evento è stato organizzato da Legambiente Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e ANCI Lombardia con la collaborazione di ARPA Lombardia e il supporto di A2A.

"L’efficiente sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani adottato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, il comportamento virtuoso dei cittadini e la collaborazione delle Amministrazioni, ci hanno permesso di raggiugere di nuovo importanti traguardi sul fronte della differenziata e della riduzione dei rifiuti e di ottenere per molti Comuni il prestigioso riconoscimento di Legambiente. Con piacere si rileva che per la prima volta sono entrati nell’elenco dei 'ricicloni' i Comuni di Busto Garolfo e Vittuone", afferma il presidente del Consorzio Carlo Ferrè.

Legambiente per stilare le classifiche per ogni provincia ha raccolto ed elaborato i dati del 2020, un anno questo particolarmente difficile perché segnato dalla pandemia. In ogni modo, il ricorso al sacco indifferenziato per i dispositivi sanitari durante il lockdown ha influito molto poco sulla quantità di rifiuti prodotti dai lombardi nel 2020 e non vi è stato alcuno stop al processo di gestione dei rifiuti. Sono 318 i Comuni virtuosi, che sono entrati nella classifica dei ricicloni per avere un residuo secco non superiore a 75kg abitante anno e una raccolta differenziata uguale o superiore al 65%.

Dei 133 Comuni della Città Metropolitana di Milano sono 43 quelli meritevoli di essere classificati come ricicloni e 12 di questi fanno parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli, grazie ai seguenti risultati: Bernate Ticino (3.023 abitanti, 89,8% di RD - Raccolta differenziata e 35,6 di PSR - Procapite secco residuo per Kg/anno/abitante); Besate (2.036 abitanti, 86,4% di RD e 60,2 di PSR); Bubbiano (2.423 abitanti, 84,1% di RD e 67,1 di PSR); Busto Garolfo (13.924 abitanti, 81,2% di RD e 71,0 di PSR); Calvignasco (1.216 abitanti, 85,1% di RD e 64,3 di PSR); Cassinetta di Lugagnano (1.829 abitanti, 87,4% di RD e 59,5 di PSR); Cisliano (4.920 abitanti, 86,3% di RD e 71,9 di PSR); Corbetta (18.551 abitanti, 85,3% di RD e 66,4 di PSR); Mesero (4.200 abitanti, 88,9% di RD e 48,3 di PSR); Nosate (641 abitanti, 83,5% di RD e 72,2 di PSR); Ozzero (1.417 abitanti, 85,0% di RD e 62,1 di PSR); Vittuone (8.976 abitanti, 84,8% di RD e 66,0 di PSR).

Nel Consorzio rientrano 20 comuni dell’Ovest Milanese: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!