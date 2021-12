Il Natale nei Comuni dei Navigli

Nei Comuni dell’Ovest Milanese si respira l’aria buona del Natale con tanti eventi a tema per tutta la famiglia. Ecco, allora, alcuni dei principali appuntamenti.

Nei Comuni dell’Ovest Milanese si respira l’aria buona del Natale con tanti eventi a tema per tutta la famiglia, cui si può partecipare rispettando le misure di sicurezza anti Covid-19, le diverse disposizioni degli enti organizzatori e mostrando quando richiesto il 'green pass'. Dal Settore Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti. A Boffalora sopra Ticino, domenica 12 dicembre dalle 9 alle 18, sarà possibile visitare i mercatini di Natale e seguire anche diversi eventi, tra questi: alle 10.30 in piazza IV Giugno la consegna dei 'Bonus Bebè' alle famiglie dei bambini nati nel 2021 e dalle 10 alle 12.30 la consegna dei 'Premi di riconoscimento' agli studenti meritevoli; alle 15, nella sala Mons. Portaluppi, in via privata Paolo VI, lo spettacolo per bambini 'Il circo di Natale'. A Corbetta, sabato 11 dicembre e sabato 18 dicembre alle 10, presso la biblioteca civica 'Ugo Parini', in piazza XXV Aprile, si potrà partecipare alle letture animate per bambini, previa prenotazione e 'green pass' per gli accompagnatori over 12 anni e, nell’ambito del programma 'Natale a Corbetta' domenica 12 dicembre dalle 14, in piazza del Popolo, si terranno i mercatini di Natale e nella sala Polifunzionale alle 15 sarà proiettato lo spettacolo teatrale 'Rudolph la renna pasticciona'. Mentre sabato 18 dicembre, alle 17 nel cortile del Municipio, ci sarà il tradizionale scambio di auguri con l’Amministrazione comunale e alle 21 il 'Concerto di Gala' nella chiesa Prepositurale San Vittore Martire. A Cuggiono, domenica 12 dicembre alle 16, nella sala porticato di Villa Annoni, si terrà ad ingresso gratuito lo spettacolo teatrale per bambini 'La Befana innamorata' con l’associazione Ryto e a cura dell’Amministrazione comunale. Sabato 18 dicembre alle 14.30, nel parco di Villa Annoni, si potrà partecipare all’evento 'Le leggende delle piante di Natale. Fiaba itinerante attraverso i sentieri del parco' e alle 21, nella basilica San Giorgio Martire, si terrà il 'Concerto di Natale', a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono e Coro di Trecate. A Morimondo, sabato 18 dicembre sarà inaugurato il 'Museo del Presepio'. A Robecco sul Naviglio, sabato 11 e domenica 12 dicembre, nell’ambito del ricco programma 'Viviamo il Natale', promosso dal Comune e dalla Pro Loco, nella tensostruttura 'Cav. Angelo Mantegazzini' si terranno: mercatino hobbisti ed associazioni, laboratori di cucina, lavorazione della creta, pasta di sale e letterine a Babbo Natale. Inoltre, domenica 12 dicembre alle 21, nella chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista si esibirà la Corale Polifonica Luigi Sala e a seguire si accenderanno le luci di Natale in piazza XXI Luglio e Palazzo Archinto. Venerdì 24 dicembre alle 20, presso il ponte degli scalini, si potrà assistere alla deposizione del Bambin Gesù sul presepio galleggiante, a cura dell'associazione 'Amici da la Priàa'. Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore 'Promozione Turistica' (tel. 02/94921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

