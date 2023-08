Settembre... la festa continua

Settembre è il mese delle feste patronali nei Comuni del Sud Ovest Milanese, con tante occasioni per trascorrere del tempo insieme nel passaggio tra l’estate e l’autunno.

Settembre è il mese delle feste patronali nei Comuni del Sud Ovest Milanese, con tante occasioni per trascorrere del tempo insieme nel passaggio tra l’estate e l’autunno partecipando ai numerosi eventi in programma. In calendario un mese di appuntamenti che spaziano dalla musica allo sport, dalle mostre agli spettacoli per bambini, dal moderno street food alla classica risottata popolare per le vie del paese. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di settembre nei Comuni di Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Bernate Ticino, domenica 3 settembre: alle 10 con ritrovo in piazza Donatori, in programma esposizione auto d’epoca e giro turistico in capoluogo e frazione; alle 15 presso la sala consiliare la “Premiazione III edizione concorso di pittura “Scorci bernatesi” con la partecipazione del maestro Samuele Fontana; alle ore 17.00 sul Naviglio Grande le batterie di qualificazione della XXXVIII Regata Storica. Sabato 9 settembre alle 21 la processione sul Naviglio Grande con la statua di Maria Bambina, arrivo in oratorio e a seguire spettacolo pirotecnico. Domenica 10 settembre alle 9.30 “La via degli artisti” (via Vittorio Emanuele) e alle ore 16.30 la XXXVIII Regata Storica sul Naviglio Grande. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre, presso il chiostro della Canonica, si svolgerà la manifestazione “Wine Fest” - 20 Regioni d’Italia da degustare” e serate a tema. Inoltre, nelle Sale Nobili della Canonica si potranno visitare la mostra sui restauri della Sacrestia, la mostra fotografica a cura di Giampaolo Colombo e la mostra fotografica ed esposizione del libro “Coscritti”. Le feste della tradizione popolare bernatese interesseranno anche Casate: martedì 5 settembre alle ore 21.00 con inizio giochi del Giouet; sabato 16 settembre alle 20.45 con l’arrivo della fiaccolata dal Santuario della Beata Vergine del Portone (ASTI), santa messa presso il campo dell’oratorio, spettacolo pirotecnico, apertura pesca di beneficenza e mostra nella ricorrenza del decimo anniversario della morte di don Giorgio Calore; domenica 17 settembre alle 9.30 con “La via degli artisti” (via IV Novembre) e alle 15.30 con la chiusura giochi del Giouet e premiazione.

A Boffalora sopra Ticino, dal 9 al 17 settembre, si svolgerà la 46ª Festa da la Sucia con tanti eventi per tutte le età, tra questi: sabato 16 settembre alle 21.30, in piazza IV Giugno, nell’ambito della Notte Bianca, musica dal vivo con i “The McChicken Show”; domenica 17 settembre esposizione delle foto della 5ª edizione del concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori “Boffalora… Tu Come La Vedi” sul tema “Boffalora e le sue stagioni – Tempo, Luoghi, Persone” e alle ore 20.30, sempre in piazza, concerto della band “Gamba de legn”.

A Cuggiono, nei giorni 1, 2 e 3 settembre, presso Villa Annoni, si potrà partecipare alla “Festa della Birra”. Sabato 9 e domenica 10 settembre, appuntamento in Villa con la tradizionale “Sagra del Baragioeu”. Venerdì 15 settembre alle 21, nelle sale al piano terra, si terrà il concerto “Chitarre in Villa”. Domenica 17 settembre, presso Castelletto, lungo le vie del Naviglio Grande, si terrà l’evento “Arte sul Naviglio”. Sabato 23 settembre alle 21, tappa di “Uno stradivari per la gente”, concerto itinerante a cura dell’Accademia concertante d’archi. Domenica 24 settembre, in programma due appuntamenti in Villa: “Essere terra”, giornata del biologico e dell’agricoltura contadina; “Libraria”, mostra mercato del libro raro, fuori commercio e d’occasione.

A Morimondo, sabato 9 e domenica 10 settembre, appuntamento con la tradizionale “Festa patronale di Fallavecchia”. Domenica 10 settembre dalle ore 15.00 alle 19, in piazza dell’Abbazia si terrà il concerto per raccolta fondi per l’Emilia Romagna. Sul palco saliranno “Libera interpretazione” e “da zero a Liga” (tributo a Ligabue). Domenica 17 settembre in calendario la “Festa dell’antico forno” organizzata dalla Pro Loco. Domenica 24 settembre, infine, si svolgerà la “Festa patronale di Morimondo”.

A Ozzero, da venerdì 1 a lunedì 4 settembre, appuntamento con la “Festa Patronale” che ha in programma tanti eventi, tra questi: (venerdì 01 settembre alle ore 20.00, presso Parco Cereda, via 01 Maggio) “L’Italia canta MAX”, un live show tributo a Max Pezzali e 883; (sabato 02 settembre dalle 20) la manifestazione “Effetto Notte” con street food e musica dal vivo, sfilata di moda in via Pavese, bancarelle, pesca di beneficenza all’oratorio e Luna Park; (domenica 3 settembre) la corsa ciclistica 4° Gran Premio della Torre per le vie del paese con ritrovo 8 presso viale dello Sport, dalle 15 in via Pavese esposizione auto d’epoca, alle 16 al Parco Cagnola lo spettacolo per bambini “Buon viaggio Pippi” con merenda finale, alle 17.30 nel viale dello Sport (fronte Luna Park) uno spettacolo equestre, alle 21 processione della Madonna della Cintura per le vie del paese; (lunedì 4 settembre) dalle ore 19.30 risottata per le vie del paese (via Pavese) e musica dal vivo con “Davide Mugo e Gabriele Gabry Quaggia”.

A Robecco sul Naviglio, da venerdì 1 a lunedì 4 settembre, si terrà la “Festa Patronale”. Ecco i principali appuntamenti in programma: (venerdì 01 settembre) alle 20.45, presso la Tensostruttura Cav. Angelo Mantegazzini, la serata degli Oscar sportivi Robecchesi; (sabato 2 settembre) alle 17.30, nel cortile del Palazzo comunale, inaugurazione auto trasporto organi e dalle 19 per le vie del paese la Notte Bianca sul tema “Generazioni a confronto – Un viaggio nel tempo dalla metà del ‘900 fino ai nostri giorni”; (domenica 3 settembre) alle 11, presso la Chiesa S. Giovanni Battista, celebrazione della santa messa solenne della patronale, alle 12.30 nell’oratorio San Giovanni Bosco si terrà il pranzo di ringraziamento per salutare Don Emanuele, alle 16, in via della Ripa, la tradizionale “Cuccagna sul Naviglio”, alle 20.45, presso il Parco di Vicolo Crocifisso, lo spettacolo per bambini “Mio fratello sugli alberi”; (lunedì 4 settembre) alle 20 con ritrovo nel Parco di Villa Terzaghi la X edizione della manifestazione podistica “Strapasciata del Naviglio”.

A Turbigo, domenica 24 settembre alle 14.30, presso il Parco di Villa Gray si terrà la “Festa d’autunno”. È prevista l’apertura straordinaria della Biblioteca civica. In programma anche due eventi nella Sala Vetrate di Palazzo De Cristoforis-Gray: l’inaugurazione alle 17 della mostra “BibliotEque. Per leggere il cambiamento” che sarà visitabile fino al 31 ottobre; la presentazione alle 17.30 da parte del docente Flavio Rama del Corso nel Cassetto della Fondazione per Leggere “Manutenzione e autoriparazione della bicicletta”.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

