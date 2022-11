Il Natale nell'ovest milanese

Nei Comuni dell’Ovest Milanese si respira aria di Natale. In programma ci sono tanti eventi a tema per grandi e piccini.

Nei Comuni dell’Ovest Milanese si respira aria di Natale. In programma ci sono tanti eventi a tema per grandi e piccini: dai mercatini ai concerti, dalle mostre dei presepi alla corsa di Babbo Natale. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di dicembre nei Comuni di Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Morimondo, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Bernate Ticino, giovedì 8 dicembre, con partenza alle 10, si svolgerà la VIII edizione della “StraCanonica”, manifestazione podistica cronometrata e non competitiva di 5 e 11 km. Per i partecipanti sono previsti premi e riconoscimenti gastronomici. Nel corso della giornata si terranno divere eventi collaterali, come mercatini, musica, spettacoli per bambini e cerimonia di accensione luci.

A Boffalora sopra Ticino, domenica 11 dicembre dalle 9 alle 18, nel centro storico, si terranno i “Mercatini di Natale” con tante bancarelle di gastronomia, artigianato e associazioni e numerosi collaterali. In programma: alle ore 10.30, in piazza IV Giugno, la consegna bonus bebè alle famiglie dei bambini nati nel 2022; alle 11.30, nella sala consigliare del Municipio, la consegna premi di riconoscimento agli studenti meritevoli; alle ore 15.00 nella sala Mons. Portaluppi, in via Privata Paolo VI, lo spettacolo per bambini “Il canto di Natale”.

A Corbetta, da sabato 3 a domenica 18 dicembre, si potrà partecipare alla rassegna “Natale a Corbetta – Dicembre 2022”. Tra gli appuntamenti in programma: sabato 3 dicembre dalle 14 in piazza del Popolo “Mercatini di Natale”, alle ore 17,00 accensione dell’albero natalizio; giovedì 8 dicembre alle 21 a Castellazzo De’ Stampi accensione delle luci e del presepe al fontanile; sabato 10 dicembre alle ore 17.30 nella sala polifunzionale scambio di auguri con l’Amministrazione comunale; sabato 17 dicembre alle 21, nella chiesa prepositurale San Vittore, “Concerto di Gala”; domenica 18 dicembre dalle 15, in corso Garibaldi, laboratori e animazioni. Il programma completo è pubblicato nel sito web istituzionale.

A Cuggiono, giovedì 8 dicembre, in Villa Annoni, si terranno i “Mercatini di Natale”, con idee regalo, prodotti artigianali, delizie da gustare e i “Giochi dei nonni” per tutti.

A Morimondo, nei giorni 4, 8 11 e 18 dicembre, dalle 9 alle 18, in piazza si allestiranno i tradizionali “Mercatini di Natale” e nei giorni 8 e 11 dicembre, sempre dalle 9 alle 18, nella Corte dei Cistercensi i “Mercatini dell’Oltrepò Pavese”. Inoltre, domenica 4 dicembre dalle 15 alle 18, in programma un laboratorio di cioccolatini per tutti i bambini con Willy Wonka e la sua Fabbrica di Cioccolato e domenica 11 dicembre nell’Abbazia si terrà un concerto. Ogni domenica in via Comolli si potrà visitare la mostra dei presepi e nel pomeriggio dietro l’Abbazia Babbo Natale verrà a salutare tutti i bambini.

A Robecco sul Naviglio, nell’ambito della rassegna natalizia, domenica 4 dicembre alle 21, verrà accesso l’albero in piazza XXI Luglio. Giovedì 8 dicembre presso i negozianti si consegneranno le lettere per Babbo Natale e domenica 11 dicembre dalle 13.30 in programma la “Piva Natalizia” con il Corpo Musicale Santa Cecilia nelle Frazioni e Cascine e alle 21.00, nella Chiesa di Castellazzo De Barzi, l’evento musicale “Christmas Hallelujah – La gioia del Natale” con la Corale Polifonica “Luigi Sala”. Domenica 18 dicembre in programma tanti appuntamenti, tra questi: alle ore 14.30 inaugurazione della “Mostra dei presepi” nella biblioteca comunale e alle 18.30 la camminata solidale per le vie del paese. Sabato 24 dicembre alle 21.30 per le vie del centro ci sarà il presepe vivente. Mentre domenica 26 dicembre si potrà partecipare alla corsetta e pedalata di Santo Stefano.

A Turbigo, lunedì 19 dicembre alle 19, presso l’Auditorium delle scuole medie, si terrà lo “Spettacolo di Danza di Natale”, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Giovedì 29 dicembre alle 15, presso la biblioteca civica, nell’ambito della rassegna “La cultura a Turbigo per tutti”, si terrà l’evento ad ingresso libero “Il viaggio della stella”, lettura animata e laboratorio per i bimbini.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 02/94921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo [at] consorzionavigli [dot] it.

