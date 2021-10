Emozioniamoci con il Polo

La cultura riparte: una serie di spettacoli nei diversi Comuni del nostro territorio. Si comincia, allora, sabato 30 ottobre e si andrà avanti fino al 19 dicembre.

L'obiettivo è quello che lo contraddistingue ormai da ben 20 lunghi anni, da quel 2001 quando cominciò a muovere, ufficialmente, i primi passi. E ogni volta, allora, ecco che torna per valorizzare, attraverso iniziative culturali, la storia, l'arte e i luoghi attorno a noi. Lo ha fatto in passato e continuerà a farlo anche in questo 2021 xon 'Emozioniamoci'. Su di nuovo il sipario, insomma, per il Polo Culturale del Castanese, pronto a portare nei diversi Comuni del terriorio una serie di appuntamenti che sapranno coinvolgere e conquistare tutti. Il primo appuntamento, pertanto, sarà il 30 ottobre, alle 21, al centro pensionati di Arconate con 'Il varietà ritrovato' (canzoni, storie, poeti e soubrette del '900 italiano - scanzonette), mentre il 13 novembre (sempre la sera) ci si trasferirà al cinema Teatro Brera di Inveruno per 'A ritmo di swing' (TNB Swing Band); ancora, sabato 20 novembre all'auditorium Paccagnini di Castano (alle 21), spazio a 'Le voci dell'anima' (concerto per voce soprano, tenore e pianoforte - Trio Incanto Armonico), quindi il 26 novembre (alle 21) al Teatro Iris di Turbigo 'Four Seasons' (jazz, bossa nova, italiano retrò e canzoni originali), per poi spostarsi il 4 dicembre, alle 15.30, nella sala consiliare di Bernate Ticino per 'Clown Garden e il seme della felicità' (di e con Antonio Casonato e Massimiliano Landolina); l'8 dicembre, alle 15.30, invece, in piazza San Mauro a Buscate 'Eddy Sickel Noel' (teatro viaggiante di e con Edoardo Mirabella) e il 12 dicembre, al parco pubblico esterno della biblioteca di Robecchetto (alle 15.30) 'L'incredibile storia delle palline di Natale' (di e con Stefano Locati); ultimi due eventi, il 18 dicembre, alle 21, nella palestra della scuola Primaria di Bienate, 'La notte della cometa' (concerto per riscoprire la magia del Natale - Baraban) e il 19 dicembre, alle 15.30, nella palestra comunale di Nosate 'Il mondo di Raimonda' (di e con Mariangela Martino). Ricordiamo che le iniziative sono a ingresso gratuito.

