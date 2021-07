Questionario per il Distretto

Il Comune di Inveruno (capofila) con Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Magnago e a Confcommercio, ha avviato il percorso per costituire il Distretto del Commercio.

Il Comune di Inveruno (capofila) assieme ad Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Magnago e a Confcommercio, ha avviato il percorso per la costituzione del nuovo Distretto del Commercio dell’Alto Milanese, dopo aver accolto positivamente la proposta fatta dal gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato lo scorso dicembre. “Il Distretto del Commercio vuole essere lo strumento per lo sviluppo di una strategia di uscita dalla crisi Covid-19 – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Capace di organizzare e accompagnare una serie di interventi pubblici e privati per favorire la ripresa economica, valorizzare le risorse del territorio, sostenere il tessuto commerciale, riportare la fiducia e rilanciare i consumi”. A tal proposito, proprio sul sito del Comune di Inveruno è presente un questionario, rivolto a negozianti, operatori economici, cittadini e consumatori con lo scopo di valutare la situazione attuale del commercio nell’area del Distretto e contribuire alla definizione di obiettivi, priorità e misure di intervento del Piano del Distretto del Commercio per il triennio 2022-2024. Un primo passo verso la sua attuazione. Per maggiori informazioni, basta consultare www.comune.inveruno.mi.it.

