Borse di Studio Matteo Losa

I premi di studio saranno due: il primo pari a 2 mila euro per la Laurea Magistrale; il secondo pari a 1000 euro per la Laurea Triennale. Premiazione il 19 gennaio.

Si è aperto a Buscate il bando per il premio di laurea intitolato a Matteo Losa - scrittore e fotografo, scomparso nel 2020 -, quest’anno arrivato alla seconda edizione. Cittadino onorario di Buscate, vista la sua proficua e costante attività in paese, in oratorio e nelle associazioni, questo premio in denaro è nato per volontà dei genitori Cesare Losa e Maria Angela Togliardi, che hanno voluto istituire un fondo da destinare all’ambito cultura ed educazione, settori in cui Matteo credeva moltissimo, con l’augurio che i neolaureati che lo riceveranno possano così realizzare i loro sogni e i loro progetti, anche a servizio di un bene più grande.

I premi di studio saranno due: il primo pari a 2 mila euro sarà conferito a un titolare di Laurea Magistrale; il secondo pari a 1000 euro sarà destinato a una Laurea Triennale. I requisiti per la partecipazione al concorso sono di aver conseguito una laurea di primo o di secondo livello entro l’anno accademico cui si riferisce il concorso; e di essere residente nel Comune di Buscate da almeno 3 anni (considerando la data di discussione della Tesi).

I premi di laurea verranno poi consegnati ai vincitori il 19 gennaio, in occasione della festa per il Patrono San Mauro. Le istanze per la partecipazione alla selezione da parte degli interessati potranno essere presentate al Comune a mezzo PEC a protocollo [dot] buscate [at] legalmail [dot] it oppure a urpbuscate [at] comune [dot] buscate [dot] mi [dot] it oppure consegnate al Protocollo negli orari di apertura, entro il 2 gennaio 2025. Per il regolamento di partecipazione, basta consultare il bando pubblicato sul sito del Comune di Buscate.

