Babbo Natale... ad Inveruno!

Domenica 22 dicembre dalle 15 in Piazza San Martino, ci sarà un incontro con Babbo Natale e la sua slitta, con stand con cioccolata calda e panettone.

Il Natale insieme a Inveruno prosegue anche e soprattutto sotto Natale: domenica 22 dicembre dalle 15 in Piazza San Martino, ci sarà un incontro con Babbo Natale e la sua slitta, con stand con cioccolata calda e panettone e bracieri in piazza, a cura degli Amici del Fulò. Martedì 24 dicembre dalle 14, si terranno le pive a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia e da mezzanotte in Piazza San Martino, ci sarà lo scambio di auguri con vin brulè a cura del CAI.

