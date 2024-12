Secondo lotto Progetto Spugna

Da più di una settimana vi è stata una modifica temporanea della viabilità, con l’istituzione del divieto di circolazione su tutta l’area mediante chiusura al traffico veicolare e pedonale.

Piazza Unità d’Italia è stata ultimata: le essenze arboree che dovevano completare i lavori del primo lotto del Progetto Spugna e che erano in ritardo, sono state piantumate nelle scorse settimane. Ora si può procedere con i lavori del secondo lotto di questo progetto, che prevede 4 interventi in paese, interamente finanziati con fondi PNRR per più di 1 milione di euro, e che adesso si sposteranno presso il parcheggio situato nell’area sud del paese, tra Via dell’Industria e Via Edison.

Da più di una settimana, infatti, vi è stata una modifica temporanea della viabilità, con l’istituzione del divieto di circolazione su tutta l’area mediante chiusura al traffico veicolare e pedonale, che si manterrà fino al termine del lavori, non ancora specificato.

Gli obiettivi del Progetto Spugna sono: ridurre la superficie impermeabile, smaltire le acque di deflusso per infiltrazione nel rispetto del ciclo naturale delle acque e riqualificare le aree sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, migliorando la qualità visiva e funzionale delle aree stesse tramite rigenerazione urbana.

