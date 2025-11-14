Il Distretto del Commercio Alto Milanese alla Fiera di San Martino

"L’obiettivo è semplice ma fondamentale: rendere il commercio locale più forte, più moderno e più accessibile".

Tra le tante novità dell’Antica Fiera di San Martino di quest’anno, ci sarà anche uno spazio dedicato a un progetto che, negli ultimi mesi, ha messo in rete decine di attività del territorio: il Distretto del Commercio Alto Milanese. All’interno degli spazi espositivi coperti, infatti, sarà presente uno stand pensato per far conoscere da vicino le opportunità nate attorno al nuovo marketplace territoriale, uno strumento digitale che sta aiutando negozianti, artigiani e piccole imprese ad essere più visibili e più vicini ai cittadini.

Il Distretto – che coinvolge i Comuni di Inveruno, Cuggiono, Arconate, Magnago, Buscate e Bernate Ticino – sta portando avanti un lavoro di sviluppo e promozione del commercio locale, sostenendo gli esercenti nella loro presenza online e creando un luogo digitale unico dove scoprire negozi, prodotti, offerte e servizi del territorio.

La presenza alla Fiera non è casuale: l’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, rappresenta l’occasione ideale per raccontare quanto sia importante sostenere le attività di prossimità anche attraverso strumenti innovativi. Presso lo stand, cittadini e curiosi potranno iscriversi al marketplace, ricevere informazioni, conoscere le aziende già attive sulla piattaforma e scoprire le promozioni speciali pensate per la Fiera.

«L’obiettivo è semplice ma fondamentale: rendere il commercio locale più forte, più moderno e più accessibile – spiegano dal Distretto –. Il marketplace permette ai negozianti di farsi trovare con facilità e ai cittadini di riscoprire la ricchezza delle attività sotto casa».

Una presenza, quella del Distretto del Commercio, che conferma la volontà di costruire un Alto Milanese dinamico, collaborativo e capace di mettere insieme tradizione e innovazione. E la Fiera di San Martino, con il suo intreccio di storia, agricoltura, gastronomia e vita comunitaria, si rivela ancora una volta il luogo più adatto per raccontare il futuro del commercio di prossimità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!