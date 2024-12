Il 21 dicembre alle 21 presso la chiesa di San Mauro a Buscate si terrà il concerto di Natale “Arie di Natale”, eseguito dal corpo musicale Santa Cecilia. Sarà un omaggio a Giacomo Puccini, con la partecipazione straordinaria del soprano Barbara Pariani. Durante la serata si esibirà anche la Junior Band, formazione dei giovani musicisti della banda.

