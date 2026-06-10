Il Ballo Risorgimentale del 1859

Sabato 13 giugno una serata in costume d’epoca per rivivere eleganza, atmosfere e spirito del Risorgimento, nell’ambito della Rievocazione Storica che unisce quattro Comuni del territorio.

Un salto nel passato, tra abiti d’epoca, musica, danze e suggestioni risorgimentali. Castano Primo si prepara a vivere una serata speciale nel cuore di Villa Rusconi, dove sabato 13 giugno, alle 21, andrà in scena il ‘Ballo Risorgimentale’, uno degli appuntamenti inseriti nel programma della Rievocazione Storica promossa dall’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859.

Un’occasione per riscoprire, in modo coinvolgente e originale, l’eleganza e lo spirito del 1859, anno che richiama pagine importanti della storia del nostro territorio e del Risorgimento italiano. La cornice di Villa Rusconi farà da sfondo a una serata danzante in costume d’epoca, capace di riportare il pubblico alle atmosfere di metà Ottocento, tra tradizione, cultura e memoria.

L’iniziativa sarà animata dall’Associazione Storico Culturale ‘Historia Subalpina ODV’ di Torino, realtà impegnata nella valorizzazione della storia attraverso rievocazioni, costumi, danze e momenti divulgativi. Un modo semplice ma affascinante per avvicinare cittadini e visitatori a un periodo storico che ha segnato profondamente anche le comunità dell’Altomilanese e del Ticino.

La Rievocazione Storica, quest’anno, assume inoltre un significato ancora più ampio grazie alla collaborazione tra quattro Comuni: Turbigo, Castano Primo, Robecchetto con Induno e Galliate. Un percorso condiviso che mette al centro la memoria, l’identità del territorio e la volontà di fare rete attraverso eventi capaci di unire storia, partecipazione e valorizzazione dei luoghi.

Il ‘Ballo Risorgimentale’ sarà dunque non solo una serata di spettacolo, ma anche un invito a guardare al passato con curiosità e attenzione, riscoprendo il valore delle radici comuni. Per una sera, Villa Rusconi tornerà a vivere l’eleganza di un tempo, trasformandosi in un piccolo palcoscenico della storia.

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