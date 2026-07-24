Tragico incidente in moto

L'incidente nella mattinata di venerdì 24 luglio sulla strada Statale Bustese a Lonate Pozzolo (nel territorio di Tornavento). Purtroppo per il motociclista, residente a Magnago, non c'è stato nulla da fare.

Tragico incidente nella mattinata di oggi (venerdì 24 luglio) a Lonate Pozzolo (nella zona di Tornavento). Lungo la Strada Statale Bustese, infatti, Andrea De Stefano, secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore avrebbe perso il controllo del motociclo che, finendo sull’asfalto, è andato a impattare contro un mezzo che sopraggiungeva. Sul posto ecco, allora, che sono prontamente arrivati i soccorritori del 118, la Polizia Stradale di Busto Arsizio, la Polizia Locale di Lonate Pozzolo, Vigili del fuoco e l'elisoccorso, ma purtroppo per l'uomo, residente a Magnago e dipendente amministrativo dell'ASST Ovest Milanese, non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti e sgomenti tutti coloro che lo conoscevano. Un dolore enorme, che si è mischiato con il silenzio che in queste ore è sceso in tutto il paese.

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