Sicurezza urbana, rinnovati i pattugliamenti serali congiunti

Anche nel 2026 le Polizie Locali di sei Comuni del territorio collaboreranno per garantire una presenza più capillare nelle ore serali.

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino per il potenziamento della sicurezza urbana. Le amministrazioni hanno infatti rinnovato il progetto di pattugliamento serale congiunto delle rispettive Polizie Locali.

I servizi, già avviati con l’inizio della stagione estiva, permettono agli agenti di operare in maniera coordinata nei diversi territori comunali, garantendo una presenza più capillare durante le ore serali. Particolare attenzione viene riservata alle aree pubbliche, ai luoghi di aggregazione e alle zone maggiormente frequentate dai cittadini.

L’obiettivo è quello di aumentare il presidio del territorio, prevenire episodi di degrado e comportamenti scorretti, oltre a rafforzare il rapporto di vicinanza tra la Polizia Locale e la popolazione. La collaborazione consente inoltre di condividere uomini, mezzi e competenze, rendendo gli interventi più efficaci e tempestivi.

Il progetto rientra nel Patto Locale di Sicurezza Urbana del Magentino, Abbiatense e Asse della Strada Statale 11, uno strumento nato per favorire il coordinamento tra le amministrazioni e sviluppare strategie comuni.

Sei Comuni che scelgono dunque di lavorare insieme con un unico obiettivo: rendere i territori più controllati, vivibili e vicini alle esigenze dei cittadini.

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