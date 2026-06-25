Funtanin porta l’Agrigelato nel cuore di Milano

Nel Mercato Coperto di Corso Buenos Aires un nuovo spazio per scoprire i sapori autentici dell’azienda agricola di Castelletto di Cuggiono e della filiera corta.

Funtanin arriva nel cuore di Milano con il suo Agrigelato, portando in città i sapori autentici della produzione agricola locale. L’azienda della provincia milanese ha infatti aperto un nuovo spazio all’interno del Mercato Coperto di Corso Buenos Aires, uno dei luoghi sempre più frequentati da chi cerca prodotti agricoli, specialità artigianali ed eccellenze del territorio.

Un’iniziativa che nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico urbano al mondo agricolo, attraverso un prodotto semplice e genuino, capace di raccontare qualità, stagionalità e attenzione alle materie prime.

L’Agrigelato Funtanin rappresenta infatti la filosofia dell’azienda: trasformare ingredienti selezionati e prodotti agricoli di qualità in un gelato che non sia solo buono, ma anche espressione di un territorio e del lavoro quotidiano di chi lo coltiva.

‘Essere presenti a Milano significa creare un collegamento diretto tra la nostra azienda agricola e i consumatori – spiegano da Funtanin – Vogliamo portare in città un prodotto che nasce dalla terra e dal lavoro quotidiano, valorizzando la qualità delle materie prime e il legame con il territorio’.

Il nuovo spazio sarà aperto il martedì mattina dalle 9 alle 14, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19.30 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19.30, all’interno del Mercato Coperto di Corso Buenos Aires.

Con questa nuova presenza milanese, Funtanin rafforza il proprio impegno nella promozione di un’agricoltura sostenibile e di un modello di consumo più consapevole, favorendo l’incontro diretto tra produttori e cittadini.

Un’occasione in più per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il progetto dell’azienda, che negli anni ha sviluppato attività legate alla produzione agricola, alla trasformazione e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

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