Rockantina, la 34ª edizione accende l’estate di Inveruno

Dal 16 al 19 luglio al Cortile del Torchio torna la storica festa tra musica, cucina e solidarietà. Quattro serate a ingresso gratuito e un ricordo speciale per Luca Colombo, per tutti “Beta”.

Musica, energia, convivialità e solidarietà: torna Rockantina, una delle feste più attese dell’estate inverunese, pronta a tagliare il traguardo della 34ª edizione. Dal 16 al 19 luglio il Cortile del Torchio di Villa Tanzi ospiterà quattro serate a ingresso gratuito, con una line up fedele allo spirito della manifestazione: disco, rock, rap e grandi nomi della musica italiana.

Si partirà giovedì 16 luglio con il Disco Radio Party e DJ Vision, per poi proseguire venerdì 17 con Cristian Marchi, Marco Akaso e la Silent Disco. Sabato 18 spazio a The Sunny Boys, Primadora e ancora Silent Disco, mentre domenica 19 chiusura con Grido e Entics.

Dietro al successo di Rockantina c’è, come ogni anno, il grande lavoro di circa 110 ragazze e ragazzi che si impegnano nell’allestimento, nell’organizzazione e nella gestione della festa. Un impegno corale che permette al pubblico non solo di ascoltare musica gratuitamente, ma anche di gustare ottimi piatti, servizio ristorante tutte le sere e una selezione di dieci diversi tipi di birra.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere progetti e associazioni del territorio, oltre che l’associazione stessa, con l’obiettivo di continuare a far crescere la festa, anche in vista del 35° anniversario del prossimo anno.

Questa edizione avrà anche un significato particolare: Rockantina ricorderà Luca Colombo, per tutti “Beta”, associato recentemente scomparso, attraverso la vendita di magliette personalizzate in sua memoria. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sulle malattie oncologiche, trasformando ancora una volta la musica in gesto concreto di comunità.

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