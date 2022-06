"Pedaliamo per la brughiera"

La salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del territorio che ci circonda. Il 12 giugno, ecco 'Pedaliamo insieme per abbracciare la brughiera'.

Cinque Comuni (Castano, Nosate, Robecchetto, Turbigo e Vanzaghello), in collaborazione con il Coordinamento 'Salviamo il Ticino', l'Ecoistituto della Valle del Ticino e Legambiente e con il patrocinio del Consorzio Est Ticino Villoresi, Parco del Ticino, Unesco e Ticino Val Grande Verbano Biosphere, per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del territorio che ci circonda. E per farlo, assieme alle già diverse iniziative e incontri messi in campo, ecco che adesso hanno organizzato anche una pedalata. 'Pedaliamo insieme per abbracciare la brughiera', questo, allora, il titolo dell'evento in programma il prossimo 12 giugno e che vedrà i partecipanti transitare lungo il Canale Villoresi, su un percorso di 8 chilometri, fino, appunto, alla brughiera di Tornavento. La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Mazzini a Castano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!