Un weekend 'a tutto sport'

Tante le società sportive e tanti i partecipanti. A Robecchetto, lo scorso fine settimana, ecco la 'Festa dello Sport'. Evento in collaborazione con più Comuni.

Parole d'ordine condivisione e coinvolgimento. Lo sport che unisce, insomma. E, mai come stavolta, infatti, proprio lo sport è stato l'indiscusso protagonista a Robecchetto. Una festa certo, ma anche e soprattutto l'occasione per ritrovarsi, stare insieme, divertirsi e cimentarsi con le varie attività che una dopo l'altra si sono susseguite. Perché sono state numerose le società sportive del territorio che non hanno voluto mancare all'importante appuntamento. "Un momento bellissimo - ha commentato l'assessore Claudia Chiodini - Davvero grande è stata l'affluenza nella 'due giorni' di manifestazione e questo grazie pure alla collaborazione con i Comuni di Castano, Cuggiono e Turbigo. Pensiamo, dunque, di aver portato in paese un evento che non c'era mai stato e, perciò, siamo soddisfatti del nostro primo esperimento". Come detto, allora, un vero e proprio lavoro di squadra, che ha visto Robecchetto quale location principale, però assieme ecco, appunto, più realtà del territorio. "Si è fatto rete e la speranza, ovviamente, è che si possa continuare in futuro nella stessa direzione - conclude Chiodini - Da soli, infatti, si possono fare tante cose, ma insieme i risultati sono maggiori".

L'ASSESSORE CLAUDIA CHIODINI: "APPUNTAMENTO BELLISSIMO"



