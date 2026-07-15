Ossona, letture sotto le stelle nel parco di Villa Comunale

Giovedì 16 luglio una serata dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati di storie, tra fantasia, grammatica e magia.

Le parole prendono vita sotto il cielo estivo di Ossona. Giovedì 16 luglio, alle 20.30, il parco di Villa Comunale ospiterà “Letture sotto le stelle”, una serata speciale pensata per avvicinare bambini e famiglie al piacere della lettura.

I partecipanti saranno accompagnati nel cielo notturno di Grammaland, un mondo nel quale le regole della grammatica si trasformano in storie ricche di fantasia, curiosità e divertimento. Un modo originale e coinvolgente per giocare con le parole, lasciandosi trasportare dall’immaginazione in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca di Ossona in collaborazione con l’associazione “Il Viaggio di Metis”. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca [at] comune [dot] ossona [dot] mi [dot] it oppure telefonando allo 02 9010003, interni 7 o 9.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé un telo sul quale sdraiarsi, per vivere comodamente la magia delle letture sotto le stelle.

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