mercoledì 11 febbraio 2026 | ore 09:33

Il Distretto del Commercio Nord Ticino si presenta

Cinque serate pubbliche per presentare attività 2026, nuovo sito e servizi digitali a sostegno di negozi e cittadini. Si inizia a Nosate per poi proseguire negli altri Comuni.
Territorio - Distretto del Commercio Nord Ticino, locandina presentazione incontri

Il commercio di prossimità si prepara a voltare pagina e lo fa partendo dall’ascolto e dalla condivisione. Il Distretto del Commercio Nord Ticino ha infatti messo in calendario una serie di serate informative aperte al pubblico, pensate per raccontare obiettivi, strumenti e opportunità che accompagneranno il territorio nel corso del 2026.

Un percorso itinerante che toccherà i Comuni di Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello e Castano Primo, con l’obiettivo di rendere sempre più concreto il dialogo tra istituzioni, operatori economici e cittadini.

Al centro degli incontri ci sarà innanzitutto la presentazione delle attività previste per il 2026, un anno che punta a rafforzare la rete commerciale locale e a valorizzare i centri urbani come luoghi vivi, attrattivi e connessi. Ampio spazio sarà dedicato anche al nuovo sito internet del Distretto, pensato come uno strumento di informazione e promozione, capace di mettere in rete iniziative, servizi e opportunità.

Non meno importante il capitolo dedicato alle app e ai servizi digitali: soluzioni studiate per semplificare la vita quotidiana dei commercianti e migliorare l’esperienza dei cittadini, in un’ottica di innovazione accessibile e diffusa.

Le serate si svolgeranno sempre alle 20.45 e rappresentano un’occasione concreta per conoscere da vicino il lavoro del Distretto, porre domande, raccogliere spunti e contribuire attivamente a costruire una visione condivisa di sviluppo locale.

Un’iniziativa che conferma come il futuro del commercio passi dalla collaborazione, dalla tecnologia e, soprattutto, dalla capacità di fare squadra sul territorio.

