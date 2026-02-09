meteo-top

Sicurezza e confronto: Lega in piazza

Partecipazione e attenzione al tema della tutela delle forze dell’ordine al centro dell’iniziativa promossa dal gruppo della Lega sul territorio.
Cuggiono - Lega in piazza per la sicurezza, gazebo febbraio 2026

Una mattinata di partecipazione attiva, tra firme e confronto diretto con i cittadini. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa dalla Lega – sezione di Cuggiono e Buscate, che ha allestito un gazebo informativo dedicato al tema della sicurezza e, in particolare, alla proposta di rafforzare la tutela legale per gli operatori delle forze dell’ordine.

Oltre cinquanta persone hanno scelto di sottoscrivere il documento, dimostrando attenzione e sensibilità verso una questione che tocca da vicino la vita quotidiana delle comunità locali. Un segnale letto dagli organizzatori come espressione di vicinanza a chi opera ogni giorno per garantire ordine e sicurezza sul territorio, spesso in contesti complessi e delicati.

L’appuntamento non si è limitato alla raccolta firme. Il gazebo si è trasformato anche in uno spazio di ascolto e dialogo, dove cittadini e promotori hanno avuto modo di confrontarsi su temi più ampi: dalla sicurezza urbana alle esigenze del territorio, passando per proposte e osservazioni emerse dal basso. Un momento di scambio che, secondo i promotori, ha arricchito l’iniziativa, dando valore al contatto diretto con le persone.

Un’esperienza che conferma come, accanto alle battaglie politiche, resti centrale il rapporto con la cittadinanza e la possibilità di costruire occasioni di confronto sui temi più sentiti dalla comunità.

